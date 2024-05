Am Speisekartoffelmarkt bleibt das Preisniveau in Mecklenburg-Vorpommern unverändert auf dem Vorwochenniveau. Das betrifft die Erzeugerpreise für deutsche Speisekartoffeln, ägyptische Frühkartoffeln sowie die Schälkartoffeln gleichermaßen. Noch sind die Frühkartoffelimporte aus Ägypten ein Randartikel in den Lebensmittelmärkten. Mitte Mai werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...