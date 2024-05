Während die Zahl der Bio-Landwirte und die Bio-Anbauflächen in Deutschland steigt, dürfte das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung, den Anteil des Bio-Landbaus bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern, nicht so schnell erreicht werden, heißt es in einem Artikel von Vilt.be. Bildquelle: Pixabay Unter Berücksichtigung aktueller Daten von dem Statistischen Bundesamt (Destatis)...

Den vollständigen Artikel lesen ...