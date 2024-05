Je tiefer Unternehmen KI-Tools wie ChatGPT in ihre Dienste integrieren, desto mehr profitieren sie von der Technologie - und können so mehr aus ihren Daten herausholen. Möglich ist das zum Beispiel mit LangChain und Quarkus. Was bei der Umsetzung zu beachten ist. Integrieren Unternehmen Large Language Models (LLM) wie ChatGPT in ihre Enterprise-Services, können sie die Technologie auf neue Arten nutzen. Mitarbeitende können Sprachdaten verarbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...