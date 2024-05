Die Hoffnung auf doch noch zeitnahe Leitzinssenkungen in den USA könnte dem DAX vor dem Wochenende ein weiteres Rekordhoch bescheren. Bereits an "Christi Himmelfahrt" hatte der heimische Leitindex die kleinere Schwächephase seit Anfang April mit dem Sprung auf eine Bestmarke endgültig abgehakt. Die Vorgaben passen. Die US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag auch die Wall Street angetrieben. So war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. Dies ...

