Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Kopenhagen ruht der Handel wegen eines Brückentags nach Christi Himmelfahrt, in Moskau erneut wegen des Tags des Sieges im Zweiten Weltkrieg.

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden hat mit einem Lieferstopp von bestimmten US-Waffen und -Munition an Israel gedroht, sollte Israel eine Großoffensive in Rafah im Gazastreifen durchführen. Mehr als eine Million Palästinenser suchen dort Schutz vor dem Krieg. Diese Drohung löste in Israel Alarmstimmung aus, weil dies einem Bruch in den Beziehungen zu seinem wichtigsten internationalen Unterstützer gleichkommen könnte. Vertreter des israelischen Staates und Analysten sagten, Bidens Warnung scheine eine politische Botschaft zu sein, die kurzfristig Israels Fähigkeit, Krieg zu führen, nicht beeinträchtigen würde. Aber die langfristige Fähigkeit des Landes, an mehreren Fronten zu kämpfen, könnte bedroht sein, wenn der US-Präsident seiner Drohung nachkäme, weitere Waffenlieferungen zu unterbrechen. Der Lieferstopp birgt das Risiko einer der schlimmsten Krisen aller Zeiten in den israelisch-amerikanischen Beziehungen und zieht Vergleiche mit Präsident Ronald Reagans Entscheidung, die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an Israel während des Bombardements von Beirut im Jahr 1981 zu verzögern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Wolters Kluwer 1,36 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,4% gg Vq 4. Quartal: -0,3% gg Vq 08:00 BIP Monat März PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,2% gg Vq/-0,1% gg Vj 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: -14,5 Mrd GBP zuvor: -14,2 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,4% gg Vj - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai PROGNOSE: 76,0 zuvor: 77,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.852,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.244,50 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.231,75 +0,1% Nikkei-225 38.166,33 +0,2% Schanghai-Composite 3.157,03 +0,1% Hang-Seng-Index 18.956,45 +2,3% +/- Ticks Bund -Future 131,20 -2 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.686,60 +1,0% DAX-Future 18.836,00 +0,9% XDAX 18.717,63 +1,1% MDAX 26.708,90 +0,1% TecDAX 3.384,30 +1,0% EuroStoxx50 5.054,41 +0,3% Stoxx50 4.490,34 +0,3% Dow-Jones 39.387,76 +0,8% S&P-500-Index 5.214,08 +0,5% Nasdaq-Comp. 16.346,27 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,22 -13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenschluss mit Aufschlägen erwartet. Damit zeichnet sich im DAX erneut ein Rekordhoch ab. Dabei hat der Index bereits eine Gewinnserie von sechs Tagen hinter sich. Der Dow-Jones-Index verzeichnet bereits eine siebentägige Gewinnserie, die längste seit Dezember 2023. "Risk on" ist das Gebot der Stunde, die Renditen der US-Staatsanleihen tendieren leichter - wie auch der Dollar. Die Berichtssaison legt zum Wochenschluss dagegen eine Pause ein, auch weil einige Entscheider den Freitag als Brückentag nutzen dürften. Von daher ist die Nachrichtenlage vergleichsweise dünn.

Rückblick: Weil der Euro-Stoxx-50 ein Kursindex und nicht wie der DAX ein Performance-Index ist, machten sich in ihm zahlreiche Dividendenabschläge deutlicher bemerkbar. Mit der Bestätigung der Bank of England, die Leitzinsen wie erwartet zu belassen, schoss der FTSE-100 auf Rekordhoch. Denn es gab klare Anzeichen, dass nun eine erste Senkung im Juni stattfinden könnte. Sabadell legten um 3,2 Prozent zu, BBVA gaben um 6,7 Prozent nach. BBVA bietet nun offiziell für Sabadell in einem feindlichen Gebot. Telefonica lagen nach Vorlage von Zahlen knapp behauptet im Markt. Der Nettogewinn fiel zwar deutlich über den Erwartungen aus, der operative Gewinn und die Einnahmen übertrafen die Prognosen aber nur knapp. Nexi stiegen um 6,4 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm gestartet hatte. Dazu kamen über Konsens ausgefallene Erstquartalszahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Die Bank of England trieb den DAX auf Rekordhoch. DAX-Schwergewichte wie Allianz und Mercedes-Benz wurden ex Dividende gehandelt. Daneben schütteten auch MTU und Vonovia aus. Aus der zweiten Reihe notierten Freenet, Wacker Chemie, KSB, Deutz, Jost Werke und weitere "ex". Unternehmensnachrichten waren rar. Siemens Energy stellten mit einem Plus von 3,3 Prozent den DAX-Gewinner im DAX. Die HSBC äußerte sich positiv. Nach einem positiven Kommentar durch Morgan Stanley kletterten DHL um 1,7 Prozent. Commerzbank und Deutsche Bank gingen etwas leichter aus dem Handel, da ihre Ertragskraft unter sinkenden Zinsen tendenziell leidet. Nach dem Kursfeuerwerk bei Puma am Vortag in Folge der positiven Analystentelefonkonferenz folgten nun positive Kommentare plus Hochstufungen, die den Kurs um weitere 4,7 Prozent nach oben schoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz wusste am Abend von keiner auffälligen Aktie zu berichten, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.

USA - AKTIEN

Freundlich - Schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten hatten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA erneut angefacht und stützten so den Aktienmarkt. Angefacht wurden die Zinssenkungsfantasien aber auch von der Bank of England. Die hatte zwar die Leitzinsen wie erwartet bestätigt. Doch lieferte sie klare Anzeichen, dass eine erste Senkung im Juni stattfinden könnte. Im Handel stellte man sich daher die Frage, ob die US-Notenbank die Zinsen weiter im Alleingang auf hohem Niveau belassen könne, während Bank of England und auch EZB auf baldige Zinsreduzierungen zusteuerten. Der Chip-Designer Arm hatte starke Finanzkennziffern vorgelegt hatte. Die Aktie verlor dennoch 2,8 Prozent. Arm hatte von gesunkenen Volumina bei ausgelieferten Chips gesprochen. Branchenwerte wie Nvidia (-1,8%) oder AMD (-0,8%) zeigten sich ebenfalls mit Abschlägen. Für Warner Bros. Discovery ging es 3,1 Prozent aufwärts. Das Unternehmen will sich mit Disney zusammenschließen, um gemeinsam Streaming-Dienste anzubieten. Warners Erstquartalszahlen spielten nur eine untergeordnete Rolle. Walt Disney tendierten 0,3 Prozent höher. T-Mobile US (+1,2%) und Verizon (+0,8%) wollen sich laut Kreisen mit der Übernahme von Teilen des letzten großen regionalen US-Mobilfunkanbieters verstärken. Der Kurs von U.S. Cellular schoss um 27,7 Prozent in die Höhe. Beyond Meat rutschten um 14,3 Prozent ab. Der Hersteller von Fleischersatz meldete einen 16-prozentigen Umsatzrückgang.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,81 -2,5 4,84 39,1 5 Jahre 4,47 -3,2 4,50 46,8 7 Jahre 4,46 -3,3 4,49 49,0 10 Jahre 4,46 -4,0 4,50 57,7 30 Jahre 4,61 -2,7 4,64 64,5

Die Rentennotierungen zogen mit den schwachen Arbeitsmarktdaten an und drückten die Renditen ins Minus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0776 -0,1% 1,0782 1,0776 -2,4% EUR/JPY 167,73 +0,1% 167,63 167,71 +7,8% EUR/CHF 0,9769 +0,0% 0,9769 0,9772 +5,3% EUR/GBP 0,8608 -0,0% 0,8609 0,8611 -0,8% USD/JPY 155,66 +0,1% 155,48 155,64 +10,5% GBP/USD 1,2519 -0,0% 1,2524 1,2514 -1,6% USD/CNH 7,2279 +0,1% 7,2217 7,2242 +1,5% Bitcoin BTC/USD 62.772,12 +0,4% 62.552,87 61.937,16 +44,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar fiel mit gesunkenen Marktzinsen in Reaktion auf die schwachen Arbeitsmarktdaten, der Dollarindex verlor 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,87 79,26 +0,8% +0,61 +10,1% Brent/ICE 84,44 83,88 +0,7% +0,56 +10,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um 0,8 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die Rohöllagerbestände in den USA, die in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken waren. Doch gebe es aktuell eine Reihe bärischer Impulse am Erdölmarkt, die den Preisauftrieb dämpften, hieß es.

