Unter dünnstem Handelsvolumen kletterte der Dax am Vatertag auf ein neues Rekordhoch bei 18.699 Punkten. Die gute Stimmung angesichts einer ordentlichen Berichtssaison und der Aussicht auf eine Zinswende treibt die Kurse am deutschen Aktienmarkt kräftig nach oben. Der Dax beendet den Feiertag schließlich mit einem Plus von 188 Punkten (1,02%) knapp unter seinem Rekordhoch bei ...

