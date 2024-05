Krypto News: SLOTH steigt erneut um 58 %, während Sealana 400.000 Dollar anvisiert

Unter den 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung tut sich seit Wochen nicht viel, was zu umso mehr Spekulation bei den Meme Coins führt. Gewinne von zehntausenden Prozent sind bei den Token, die ohne jeglichen Nutzen gelauncht werden, keine Seltenheit mehr, wobei derzeit vor allem Coins, die auf Solana basieren, extrem gefragt sind. Das zeigt sich nicht nur an Dogwifhat (WIF) und BONK, sondern auch bei Coins mit deutlich niedrigerer Bewertung können hier extrem hohe Gewinne erzielt werden. Während der $SLOTH-Kurs in den letzten Tagen um weit mehr als 200 % gestiegen ist, steigt auch die Nachfrage nach dem neuen Sealan ($SEAL).

Plus 58 %

Slothana ($SLOTH) ist dem Beispiel von Book of Meme (BOME), SLERF und vielen weiteren Projekten gefolgt, die nach einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) auf Solana gelauncht wurden und nach dem Listing an den Kryptobörsen eine Kursexplosion hingelegt haben. Auch bei $SLOTH hat es einen Vorverkauf gegeben, der etwa einen Monat gedauert hat und sich als äußerst gewinnbringend für die Beteiligten erweist. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um mehr als 58 % gestiegen.

($SLOTH Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Schon kurz nach dem Listing an den Kryptobörsen konnten diejenigen, die im Vorverkauf eingestiegen sind, einen Gewinn von mehr als 80 % erzielen. Danach ist es zu einer Korrektur gekommen, bei der der Kurs für einige Tage unter den Vorverkaufspreis gefallen ist. Wer hier allerdings Nerven bewahrt oder nachgekauft hat, hat Grund zur Freude. In den letzten Tagen hat sich der Kurs mehr als verdreifacht und damit ist $SLOTH auch vom Vorverkaufspreis zwischenzeitlich um 150 % gestiegen, obwohl der Coin erst anderthalb Wochen alt ist. Eine ähnliche Entwicklung wird nun auch bei Sealana ($SEAL) erwartet, der ebenfalls auf das Konzept eines Vorverkaufs vor dem Listing setzt.

Sealana visiert 400.000 Dollar Marke an

Sealana ($SEAL) ist ein Meme Coin, der auch auf Solana basiert und bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, im Presale zum Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Listing schnell zu einer massiven Kurssteigerung kommen kann. Während $SLOTH um mehr als 150 % gestiegen ist, ist SLERF nach dem Vorverkauf um mehr als 6.000 % gestiegen, während Book of Meme (BOME) sogar um mehr als 30.000 % zugelegt hat. Dadurch wird deutlich, welches Gewinnpotenzial solche ICOs auf Solana mit sich bringen können. Die Tatsache, dass Sealana ($SEAL) im Vorverkauf bereits mehr als 360.000 Dollar umgesetzt hat, deutet auch hier auf eine potenzielle Kursexplosion nach dem Listing hin.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Wer sich am Vorverkauf beteiligen möchte, kann das Widget auf der Website nutzen, oder SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom an die auf der Website angegebene Adresse senden. Pro SOL erhält man 6.900 $SEAL-Token beim Launch per Airdrop. Die Tatsache, dass am Kryptomarkt langsam wieder Bewegung aufkommt und das Solana-Ökosystem wieder aufblüht, könnte sich positiv auf die Kursentwicklung von Sealana auswirken und die Chance auf einen massiven Anstieg erhöhen. Auch SLERF und BOME wurden in Phasen gelauncht, als Solana gerade im Aufschwung war, sodass es sich bei $SEAL wieder um eine Gelegenheit für frühe Käufer handeln könnte, ihr Kapital zu vervielfachen.

