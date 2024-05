Mainz (ots) -Woche 20/24Sonntag, 12.05.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 10.5.2024)23.20 Edins Neo NightLate-Night-Show mit Edin HasanovicZu Gast: Steven Gätjen(von 22.15 Uhr)23.50 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi SchmittZu Gast: Edin Hasanovic, Ilka Bessin, Ranga Yogeshwar(vom 25.4.2024)0.35 Official Secrets - Gefährliche Wahrheit(Official Secrets)2.20 neoriginalBecoming CharlieGegen den Strom2.35 neoriginalBecoming CharlieSie und Er2.50 neoriginalBecoming CharlieWas ich nicht bin3.05 neoriginalBecoming CharlieFehl am Platz3.25 neoriginalDoppelhaushälfteMeta4.00 neoriginalDoppelhaushälfteWerwolf-Mafia4.25 neoriginalDoppelhaushälfteNacht in Finsterfelde4.50 "heute-show"-Online ClipKampf gegen den FachkräftemangelLarissa als Verwaltungsfachkraft5.00 Der junge Inspektor Morse-6.30 Mädchen(vom 10.9.2017)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5775966