Nürnberg (ots) -Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone-Tarif ist, der beste D-Netzqualität bietet und zudem besonders günstig ist, wird bei NORMA fündig. Das bestätigt nun eine Untersuchung des bekannten Technikmagazins CHIP. Die Testerinnen und Tester haben dabei Prepaid-Tarife von unterschiedlichen Anbietern unter die Lupe genommen. Das "Smart S"-Angebot von NORMA Connect überzeugte dabei ganz besonders und wurde mit dem Prädikat "sehr gut" ausgezeichnet.Beste Netzqualität zu kleinen PreisenDie Technik-Expertinnen und -Experten von CHIP haben für die neueste Ausgabe des Magazins 21 Prepaid-Tarife auf Herz und Nieren getestet - alle im Kostenbereich um die 10 Euro pro Monat. Darunter waren sowohl Angebote von bekannten Anbietern wie Vodafone, Telekom oder O2 als auch der vom Franken-Discounter. Im Fokus standen vor allem Netzqualität, Ausstattung, Kosten und Service. Der "Smart S"-Tarif von NORMA Connect überzeugt auf ganzer Linie und trägt daher zurecht das Prädikat "sehr gut". Gerade das Herzstück eines Smartphone-Tarifs - die Netzabdeckung - begeisterte die Jury und bekam dafür in der Einzelbewertung die Bestnote im Test. Denn Userinnen und User surfen bei NORMA Connect in allen Tarifen im besten 5G D-Netz. Der Lebensmittelhändler beweist erneut, dass gute Qualität nicht teuer sein muss. Mit nur 8,99 Euro befindet sich "Smart S" im unteren Preissegment der getesteten Tarife.Mehr Daten für noch mehr Surf-SpaßErst kürzlich hat NORMA das Datenvolumen der Smart-Tarife erhöht. Kundinnen und Kunden können nun bei "Smart S" von ganzen 10 GB profitieren, statt der bisherigen 6 GB. Bei "Smart M" und "Smart L" setzt der Nürnberger Discounter sogar noch einen obendrauf: Neben mehr Datenvolumen gibt es auch einen Preisrabatt.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5776003