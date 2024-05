Wenige Tage, nachdem das Ende des Run-off-Deals zwischen Athora und AXA bekannt gegeben wurde, bat Viridium zum Pressegespräch. Der Bestandsspezialist zeigt sich überzeugt, dass externe Run-offs in der Lebensversicherung erst noch an Fahrt aufnehmen werden. Das Potenzial sei groß. "Die Transaktionen der letzten Jahre waren erst der Anfang", sagte Dr. Tilo Dresig, CEO der Viridium Gruppe, bei einem Pressegespräch in der vergangenen Woche in Frankfurt am Main. An einer weiteren Konsolidierung in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...