München (ots) -- Künstlerin Lenka präsentiert mit dem Produzenten und DJ MOKABY ihre Pop-Ballade "The Show" in einer neuen EDM-Version- Die Single "The Show" ist ab Freitag, den 10. Mai 2024, erhältlichDie australische Künstlerin Lenka und der deutsche DJ und Produzent MOKABY haben sich für eine aufregende Neuinterpretation von Lenkas Hit "The Show" aus dem Jahr 2008 zusammengetan. Diese Zusammenarbeit verleiht der Pop-Ballade eine aufregende EDM-Wendung und verwandelt sie in eine knallige Partynummer mit pulsierenden 140 Beats per Minute.Die australische Künstlerin Lenka trifft auf den deutschen DJ und Produzenten MOKABY für eine aufregende Neuinterpretation ihres Hits "The Show" aus dem Jahr 2008. Lenka eroberte bereits damals mit "The Show" die Charts in neun Ländern und erreichte bis heute beeindruckende 63 Millionen Streams auf Spotify.Durch die Zusammenarbeit mit MOKABY erhält die Pop-Ballade eine aufregende EDM-Wendung und verwandelt sich in eine knallige Partynummer mit pulsierenden 140 BPM. "The Show" ist eine junge und frische Neuauflage des weltbekannten Hits von 2008, die die Sommerstimmung perfekt einfängt.Die Kombination aus Lenkas einzigartiger Stimme und MOKABYs energiegeladenen Beats garantiert ein musikalisches Erlebnis, das die Tanzflächen zum Beben bringt.Der Hit "The Show" von Lenka und MOKABY ist ab sofort erhältlich. Der perfekte Hit für unvergessliche Momente. Die Single ist ab dem 10.05.2024 erhältlich, wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Zebralution vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://el-cartel.lnk.to/Show)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/loK73UXaiFc)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100919306