Signale einer Abschwächung des seit langem robusten US-Arbeitsmarktes haben am Donnerstag die Erwartungen an Zinssenkungen wieder befeuert und den US-Börsen Kursgewinne beschert. Auch der technologielastige Nasdaq100 arbeitete sich nach anfangs schwächerer Tendenz am Donnerstag ins Plus vor. Bei der Palantir-Aktie stabilisiert sich auch die Lage, nachdem der Titel die vergangenen Tage massive Kursschwankungen vollzog. Am Montag gab es neue Zahlen von Palantir. Die Aktie sprang zunächst vor den Zahlen ...

