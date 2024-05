Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

Company Name: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Dreimonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 10.05.2024

Target price: EUR86

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 86,00.

Zusammenfassung:

Knaus Tabbert hat das Jahr mit einem soliden Q1-Bericht begonnen. Nach dem Blockbuster-Wachstum von 37% im Jahr 2023 sollte der Q1-Bericht die Befürchtungen zerstreuen, dass das Wachstum in diesem Jahr verschwinden wird. Der Umsatz im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 2%, trotz des hohen Ergebnisses, das im letzten Jahr während eines Produktionsschubs durch eine Flut von Fahrgestellauslieferungen erzielt wurde. Das Management sprach auch den normalisierten Auftragsbestand an, der sich zum Ende des ersten Quartals auf EUR621 Mio. belief. Wir gehen davon aus, dass dieser KPI einen Boden gebildet hat, da Aufträge für das Modelljahr 2025 den Auftragsbestand in den kommenden Monaten wieder auffüllen dürften. Die Erträge waren im Zeitraum von Januar bis März ein Highlight, angeführt von einer zweistelligen AEBITDA-Marge von 10,3%. Alles in allem gibt es viel Positives über das erste Quartal zu berichten, vor allem, da die Nachfrage nach dem Caravaning-Lifestyle weiterhin nach oben tendiert. Wir stufen KTA weiterhin mit einer Kaufempfehlung bei einem Kursziel von EUR86 ein. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 86.00 price target.



Abstract:

Knaus Tabbert kicked off the year with a solid Q1 report. After the blockbuster 37% growth booked in 2023, the Q1 report should allay concerns that growth will vanish this year. The Q1 topline grew 2% Y/Y despite the hard comp set last year during a production surge with the flood of chassis deliveries. Management also addressed the normalised order book that stood at EUR621m at the end of Q1. We think this KPI has troughed with 2025 model year orders expected to replenish the order backlog in the coming months. Earnings were a highlight during the January-to-March period led by a double digit AEBITDA margin of 10.3%. All in all there is plenty to like about Q1 numbers, especially with demand for the caravanning lifestyle still trending upwards. We maintain our Buy rating and EUR86 TP.

