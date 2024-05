Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG

Company Name: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Reason for the research: Vorläufige Ergebnisse 2023

Recommendation: Kaufen

from: 10.05.2024

Target price: EUR81

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 62,00 auf EUR 81,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Erwartungen. Der JE23 Nettoinventarwert (NAV) stieg gegenüber dem Vorquartal um etwa 16%, da die M1 Kliniken-Aktie im Zeitraum Oktober bis Dezember um 20% zulegte. Dies wurde durch die gute operative Dynamik des Lifestyle- und Schönheitsspezialisten beflügelt, der eine besser als erwartete Margenausweitung in seinem Injectables-Geschäft erzielte. CR Energy meldete für 2023 ein EBIT von EUR65 Mio. (Vj: EUR75 Mio.), und die Aussichten für den verstärkten Fokus auf Lösungen für erneuerbare Energien bleiben hervorragend. Die Terrabau-Beteiligung zeichnet sich weiterhin durch ihr Geschäft mit erschwinglichen grünen Häusern aus, und das in einer Zeit, in der die meisten Bauträger aufgrund höherer Zinsen mit deutlich gestiegenen Finanzierungskosten konfrontiert sind. MPH wird der Hauptversammlung am 18. Juli außerdem eine Dividende von EUR1,20 pro Aktie vorschlagen, was die Anleger freuen dürfte. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Unser Kursziel steigt auf EUR81 (zuvor: EUR62) aufgrund des Anstiegs des fairen Wertes von M1 auf EUR18 pro Aktie (zuvor: EUR11,90) seit unserem letzten Update.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 62.00 to EUR 81.00.



Abstract:

Preliminary results were broadly in line with FBe. The YE23 NAV climbed some 16% vs end Q3 on the back of a 20% rally in M1 Kliniken shares in the October-to-December period. This was spurred by good operational momentum at the lifestyle and beauty specialist which delivered better than expected margin expansion in its injectables business. Meanwhile, CR Energy reported 2023 prelims with EBIT tallying EUR65m vs EUR75m in 2022, and prospects for its sharpened focus on renewable energy solutions remain excellent. Terrabau's affordable green-home business continues to differentiate it from the competition at a time when most property developers are being clobbered with eye-watering financing expenses in the world of higher rates. MPH will also propose a EUR1.2 per share dividend to the AGM on 18 July, which should cheer investors. We remain Buy-rated on MPH. Our TP climbs to EUR81 (old: EUR62) on the back of the increase in fair value of M1 to EUR18 per share (old: EUR11.9) since our previous update.





