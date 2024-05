EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Tirlán Co-operative Society Limited / DIREKTORWECHSEL / DIVIDENDENZAHLUNG

DIREKTORWECHSEL 10 May 2024 Die Tirlán Co-operative Society Limited (die "Gesellschaft") gibt die Ernennung von James Finn und James O' Brien zum Vorstandsmitglied mit Wirkung 10 May 2024 bekannt. James Finn und James O' Brien ersetzt Pat Murphy and Paddy Whyte , der mit Wirkung zum 9 May 2024 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. DIVIDENDENZAHLUNG Die Gesellschaft gibt bekannt, dass sie eine Stammaktienbeteiligung (Dividende) von 20,96 Cent pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende für 2024 stellt eine Steigerung von 10 % gegenüber der Dividende von 19,058 Cent pro Aktie dar, die die Gesellschaft im Jahr 2023 an ihre Mitglieder gezahlt hat. ENDE Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: Hrn. Pat O'Keeffe, Tirlán pwokeeffe@tirlán.ie | +353 87 2414970



