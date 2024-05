Der französische Photovoltaik-Hersteller betrieb eine Produktionsstätte für Solarmodule in Lannion in der Bretagne. Er hatte im Dezember 2023 einen Insolvenzantrag gestellt. von pv magazine Frankreich Der französische Solarmodulhersteller Recom Sillia befindet sich nach einer Entscheidung des Handelsgerichts Saint-Brieuc seit dem 12. April in Liquidation. Das Photovoltaik-Unternehmen hatte im Dezember 2023 einen Insolvenzantrag gestellt. Es betrieb eine Solarmodulfabrik in Lannion in der Bretagne in Nordfrankreich. Recom hatte 2019 seinen Hauptsitz von Deutschland in die Bretagne verlegt. Die ...

