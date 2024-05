WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Mai (20. KW) -2

DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Mai (20. KW)

=== M O N T A G, 13. Mai 2024 *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 1Q *** 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Siltronic AG, HV 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Deutschem Steuerberaterkongress, Berlin 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei BTW-Tourismusgipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:30 DE/Basler AG, HV *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Deutschen Forum Sicherheitspolitik, Berlin 17:30 SW/Bundeskanzler Scholz und die Regierungschefs von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden, Gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen der nordischen Ministerpräsidenten in Schweden - DE/Inlandstourismus März D I E N S T A G, 14. Mai 2024 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q (10:00 Hauptversammlung) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April 08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 09:00 DE/DIHK-Präsident Adrian, stellvertretenden DIHK-Hauptgeschäftsführer Dercks, Pressegespräch Fachkräfte im Vorfeld des IHK-Tages 2024, Berlin *** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV *** 10:00 DE/K+S AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV 10:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahrespressekonferenz 10:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Panel bei der Start-up-Konferenz Deep Tech Momentum 2024, Berlin 11:00 DE/Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Hüther, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Dullien, Pk zu Vorstellung der Studie "Herausforderungen für die Schuldenbremse - Investitionsbedarfe in der Infrastruktur und für die Transformation", Berlin *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai 11:25 SW/Bundeskanzler Scholz, schwedischer Ministerpräsident Kristersson, Pressekonfernenz nach gemeinsamen Gespräch *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q 13:00 DE/FDP-Fraktionschef Dürr, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis 1Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise April 14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Grußwort mit anschließender Diskussion beim Deutschen Stiftungstag, Hannover *** 17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1Q M I T T W O C H, 15. Mai 2024 *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (9:30 PK) 07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H (Kapitalmarkttag) 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (09:00 PK, 10:00 HV) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Cropenergies AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK) 07:00 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK) 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q 08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Aixtron SE, HV *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV *** 10:00 DE/SAP SE, HV *** 10:00 DE/Symrise AG, HV *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV 10:00 DE/Uniper SE, HV 10:00 DE/Vossloh AG, HV 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV 11:00 DE/Ionos Group SE, HV *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion März 11:00 DE/Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/11:30 Auktion 1,80-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053 im Volumen von 1 Mrd EUR Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Berlin 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zu Krankenhausreform, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Arbeitsminister Heil und Familienministerin Paus, Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem IHK-Tag, Berlin *** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Pk zum Frühjahrsgutachten, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Verbraucherpreise April 14:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem IHK-Tag, Berlin 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Q&A beim PEAK Mittelstandsgipfel des Mittelstandsverbundes ZGV, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände März 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Schweizer Bundespräsidentin Amherd, Pk nach gemeinsamem Gespräch, Berlin 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Konjunkturprognose Frühjahr - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt April - DE/Allgeier SE, Ergebnis 1Q - HK,KR/Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea D O N N E R S T A G, 16. Mai 2024 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q 07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Pk zur Aussicht für die Konjunkturentwicklung 2024 der gesamten Bau- und Ausbaubranche, Berlin *** 10:00 DE/Adidas AG, HV *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV *** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Elringklinger AG, HV 10:00 DE/Norma Group SE, HV 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV *** 11:00 DE/1&1 AG, HV 11:00 DE/SFC Energy AG, HV 12:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließender Diskussion bei der ZVEI eSummit Jahreskonferenz 2024, Berlin

*** 14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q *** 14:15 FR/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Interview bei IIF European Summit (11:35 Eba-Chef Campa, 15:30 BMF-Staatssekretär Kukies) *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zur Bekanntgabe der Steuerschätzung, Berlin 15:10 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Verabschiedung von Hasso Plattner, Mannheim *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April 15:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Talk und Panel-Diskussion beim 75-jährigen Jubiläum des Bundesverbandes der Freien Berufe, Berlin 17:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Diskussionsrunde beim ZVEI-eSummit 2024, Berlin *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q 18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H 19:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim 5. German Startup Award 2024, Berlin - DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag F R E I T A G, 17. Mai 2024 *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 08.00 DE/Baugenehmigungen März 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Hensoldt AG, HV *** 10:00 DE/Zalando SE, HV 10:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Pk zum Thema "4 Wochen bis zur UEFA Euro 2024", Berlin *** 11:00 DE/United Internet AG, HV *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen April 11:00 DE/Dürr AG, HV 11:00 DE/Takkt AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Synlab AG, HV 13:00 DE/Stratec SE, HV 13:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Greentech Festival, Berlin *** 14:00 DE/Biontech SE, HV *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April - NO/Börsenfeiertag Norwegen ===

