Kornelius Purps (antea): Bad news is good news - Wie lange noch?

10.05.2024 -

Hamburger Hafengeburtstag bei Sonnenschein - wenn das mal keine gute Nachricht ist. Und auch an der Börse lacht die Sonne: Nach vorübergehender Kursschwäche im April ist der DAX seit Anfang Mai um rund fünf Prozent gestiegen und hat in dieser Woche wieder neue Höchststände erklommen. Kurioserweise beruht der jüngste Anstieg der Aktienkurse zum Teil auf schlechten Nachrichten - die von den Marktteilnehmern jedoch als gute Nachrichten interpretiert wurden. "Bad news is good news" - diese Interpretationsform kann an den Märkten eine Zeit lang gutgehen, besitzt aber ihre Grenzen. Für weiter steigende Aktienkurse dürfte es entscheidend sein, welche Interpretation die Marktteilnehmer in der kommenden Woche für die amerikanischen Konjunktur- und Inflationsindikatoren wählen werden.

Ein Gutteil des jüngsten Kursanstiegs im DAX ist einer unerwartet schwachen Kennziffer vom amerikanischen Arbeitsmarkt geschuldet: Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosengeld stieg zuletzt plötzlich auf ein Achtmonatshoch. An den Aktienmärkten wurden diese "bad news" jedoch als "good news" interpretiert.

(...)

