Rom - Das oberste Gericht Italiens hat die Verurteilung von Stephan Schmidheiny wegen fahrlässiger Tötung im Eternit-Prozess aufgehoben. Die Richter in Rom wiesen das Verfahren an Auffahrt zur Neubeurteilung an die zweite Instanz zurück. Wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Freitag berichtete, muss sich nun das Berufungsgericht in Turin nochmals mit dem Fall beschäftigen. Der frühere Eternit-Unternehmer Stephan Schmidheiny hatte vor ...

