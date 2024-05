Umstrittene Autopilot-Technologie und Betriebsexpansion

Die Aktie von Tesla befindet sich im Fokus der Aufmerksamkeit, da sowohl Marketingstrategien als auch die Erweiterung der Supercharger-Infrastruktur kontrovers diskutiert werden. Jüngste Berichte weisen auf eine wachsende Kritik an der angeblich irreführenden Vermarktung von Teslas Autopilot-System hin. Eine Klage wurde erhoben, die behauptet, das System habe einen Fahrer daran gehindert, sein Fahrzeug auf einer Straße in Colorado zu halten, was zu einem tödlichen Unfall führte. Tesla hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

In Deutschland sind bis zu 800 Aktivisten vor dem Tesla-Werk bei Berlin zusammengekommen, um gegen die Expansionspläne zu protestieren. Vorwürfe der Umweltschädigung und eine Bedrohung lokaler Wasserressourcen [...]

Hier weiterlesen