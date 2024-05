© Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich



Erfahren Sie, warum Familienunternehmen meist erfolgreicher als managergeführte Konzerne sind. Wir stellen Ihnen passende Aktien und Aktienfonds vor.Unter Familienunternehmen stellen wir uns oft kleine Firmen oder Handwerksbetriebe vor. Doch auch zahlreiche erfolgreiche Konzerne werden heute noch immer von ihren Gründern geführt, die gleichzeitig große Anteile halten. Dazu zählen in Europa beispielsweise LVMH, Roche und Inditex. Selbst einige der größten Unternehmen der Welt wie Alphabet, Tesla oder Meta Platforms werden von ihren Großaktionären geführt. In einigen Fällen haben sie wie Warren Buffett sogar ihr gesamtes Vermögen im eigenen Unternehmen investiert. Doch was macht …