Alphabet Inc. (C-Klasse) Aktien haben in den letzten drei Monaten bedeutende Gewinne erzielt, mit einem Anstieg von 13%. Diese beachtliche Leistung veranlasste eine genauere Betrachtung der finanziellen Indikatoren des Unternehmens, da diese langfristig oft den Marktausgang bestimmen. Besonders im Fokus stand die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) des Technologieriesen, welche anzeigt, wie effektiv das Kapital der Aktionäre reinvestiert wird. Mit einer ROE von 28%, basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2024, zeigt sich Alphabet deutlich profitabel im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,4%. In den letzten fünf Jahren konnte das Unternehmen ein beachtliches Nettoeinkommenswachstum von 18% verzeichnen und übertraf damit bei Weitem das durchschnittliche Branchenwachstum von 6,0%. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Alphabet seine Gewinne effizient einsetzt und reinvestiert, was [...]

Hier weiterlesen