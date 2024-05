DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Weltweit ändert sich die Cannabis-Rechtslage - SynBiotic, TerrAscend und abbVie

Frankfurt (pta/12.05.2024/08:00) - In den letzten Jahren hat sich die rechtliche Situation rund um Cannabis verändert. In einer Vielzahl von Staaten wurde Marihuana entweder legalisiert, teilweise legalisiert oder entkriminalisiert. Dadurch ergeben sich für Unternehmen neue Möglichkeiten, in verschiedene Märkte einzusteigen. Dies hat auch dazu geführt, dass Cannabis-Aktien verstärkt im Fokus stehen. Doch wie sieht die weltweite Cannabis-Rechtslage zu Beginn des Jahres 2024 aus?

Kanada und Uruguay haben Cannabis vollständig legalisiert. Einige US-Bundesstaaten haben ähnliche Regelungen eingeführt. Es gibt jedoch weiterhin Beschränkungen und Grenzen für den Erwerb und Besitz. In Deutschland wurde eine Teil-Legalisierung beschlossen, die ab dem 1. April 2024 in Kraft tritt. Die Bundesrepublik agiert damit als Vorreiter in Europa. In anderen Ländern wie Südafrika, Israel und Mexiko gibt es Bestrebungen zur Legalisierung von Cannabis.

In einigen Nationen wurde Cannabis entkriminalisiert, auch wenn es nicht legalisiert wurde. Dies gilt beispielsweise für die Schweiz, die Niederlande, Spanien, Portugal und Russland. In vielen Ländern ist Cannabis zwar nicht legalisiert, aber für medizinische Zwecke zugelassen, wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, Brasilien, Argentinien, Großbritannien, Schweden, Finnland und Norwegen.

SynBiotic (ISIN: DE000A3E5A59) - Profiteur der deutschen Cannabis-Entwicklung?

Ein Unternehmen mit Sitz in München will einer der großen Profiteure der Teil-Legalisierung in Deutschland werden. Die SynBiotic SE ist primär in den Bereichen der Tabak- und Lebensmittelproduktion tätig. Seit 2018 forscht sie auch rund um Cannabis und hat mittlerweile Lösungen gefunden, die komplette Wertschöpfungskette abzudecken. "Vom Saatgut bis zum Regal", wie auf der Website zu lesen ist. SynBiotic vereint mehrere Cannabisfirmen unter einem Dach und besitzt eine hervorragende Positionierung auf dem deutschen Cannabismarkt. Nach dem Beschluss der Bundesregierung, Cannabis teilweise zu legalisieren, konnte die Aktie von SynBiotic ordentlich an Wert zulegen.

TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) deckt die komplette Wertschöpfungskette ab

Das Potenzial am US-Markt ist für Cannabisunternehmen besonders groß. In mehreren US-Bundesstaaten ist Marihuana legalisiert, andere wollen nachziehen. Eine gute Stellung auf dem Markt hat TerrAscend. Das Unternehmen mit Sitz in Kanada operiert derzeit in fünf Bundesstaaten der USA: Kalifornien, Michigan, Maryland, New Jersey und Pennsylvania. Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend betont, dass die Karte noch weit offen sei und sein Unternehmen zeitnah neue Märkte erschließen will. TerrAscend deckt die komplette Wertschöpfungskette ab. Vom Anbau über die Produktion bis hin zur Ausgabe von Cannabis. Die Umsatzprognose für das Jahr 2023 liegt bei 320 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2020 beliefen sich die Erlöse noch auf etwa 132 Millionen US-Dollar. TerrAscend ist damit deutlich stärker gewachsen als der US-amerikanische Cannabismarkt. Und das Unternehmen, dessen Aktie auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden kann, hat große Pläne. "Wir wollen in den kommenden Jahren nicht nur dort wachsen, wo wir bereits tätig sind, sondern auch neue Märkte erobern. Immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, in neue Regionen vorzudringen, wollen wir diese wahrnehmen", sagt Wild.

abbVie (ISIN: US00287Y1091) - wichtiger Player auf dem US-Cannabismarkt

Das Unternehmen aus North Chicago ist ebenfalls ein wichtiger Player auf dem US-amerikanischen Cannabismarkt. Als Pharmakonzern liegt der Fokus auf medizinischem Cannabis. In diesem Bereich nimmt abbVie eine führende Rolle ein. Einer der Gründe dafür, dass die Aktie Mitte März 2024 ein Rekordhoch bei 166,60 Euro erreichen konnte.

Der Cannabismarkt wird immer interessanter für Aktionäre

Mit jeder Legalisierung und Teillegalisierung wird der Cannabismarkt größer und vielversprechender für zahlreiche Unternehmen. Das hat auch Einfluss auf die Börse. Für Anlegerinnen und Anleger ergeben sich immer mehr Chancen.

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

