Die wichtigen Termine am heutigen Handelstag im ÜberblickAuftakt in die Woche: Quartalszahlen von K+S und Hochtief im Blickpunkt, richtungsweisende Treffen bei Siltronic und Basler. Zinsentscheidung in Rumänien und Schweizer Konsumentenstimmung erwarten Marktbeobachter. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen Aktien TOP 30 Aktien-Trend auf ...

