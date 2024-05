DJ Sonntagstrend: AfD fällt in Wählergunst auf Jahrestief

FRANKFURT (Dow Jones)--Die AfD sackt in der Wählergunst weiter ab und erreicht im repräsentativen Sonntagstrend des Instituts Insa für Bild am Sonntag ein Jahrestief. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 17 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche und so wenig wie zuletzt im Mai 2023. Zugleich gewinnen die Grünen einen Punkt auf 13 Prozent hinzu. Alle anderen Parteien halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Die Union erreicht 30 Prozent, die SPD 15 Prozent, die FDP 5 Prozent und das BSW 7 Prozent. Politisch und rechnerisch möglich bleiben damit ein schwarz-rotes Bündnis (45 Prozent) sowie eine Jamaika-Koalition (48 Prozent).

