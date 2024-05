Schaffung eines der größten Goldentwicklungsunternehmen der Vereinigten Staaten mit einer verbesserten Plattform für die Goldproduktion durch Haufenlaugung an Brachflächen mit geringen Investitionskosten

Liebe Leserinnen und Leser,

der steigende Goldpreis hat in naher Zukunft steigende Gewinne bei den Minenproduzenten zur Folge. Dies sollte zu einer weiteren Konsolidierung im Sektor führen, da der erwirtschafte Überschuss in die Steigerung der Reserven und Ressourcen außerhalb der aktuellen Projekte investiert werden muss. Dies ist enorm wichtig, da aufgrund des langjährigen Entwicklungsstillstands in der eher schwierigen finanziellen Vergangenheit, der Bedarf an neuen ergiebigen Abbaugebieten extrem groß ist.

Doch nicht nur die großen Produzenten schauen sich nach neuen Projekten um. Auch die pfiffigen Explorations- und Entwicklungsunternehmen, die in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben und einen guten Zugang zum Kapitalmarkt besitzen, legen den Fous wieder auf anorganisches Wachstum.

Revival Gold schlägt zu!

Revival Gold (WKN: A2H7F3) fusioniert mit Ensign Minerals und wird alle emittierten und ausstehenden Aktien von Ensign, einem privaten Unternehmen, im Tausch gegen insgesamt 61.376.126 Millionen Aktien von Revival Gold erwerben, basierend auf einem Tauschverhältnis von 1,1667 Revival-Aktien für jede Ensign-Aktie.

Nach Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses wird Revival Gold die technischen und wirtschaftlichen Studien auf dem neu erworbenen Goldprojekt Mercur in Utah, USA, fortsetzen und gleichzeitig die Genehmigungsvorbereitungen und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho, USA, fortsetzen.

Mit gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von insgesamt 2,4 Millionen Unzen Gold und abgeleiteten Mineralressourcen von 3,8 Millionen Unzen Gold erhöht die Transaktion die Haufenlaugungs-Goldressourcen von Revival Gold pro Aktie und schafft eines der größten reinen Goldentwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten . Wir betrachten die Transaktion als eine Win-Win-Situation und Risikominimierung für alle beteiligten Parteien.

Gleichzeitig kündigt Revival Gold eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 7 Millionen C$ an.

Mehr Informationen zu diesem Deal finden Sie hier:

Fazit:

Die grüne Revolution ist die wichtigste langfristige Triebkraft für den Bergbausektor, da Metalle und Mineralien eine entscheidende Rolle für die Entwicklung grüner Technologien und den Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien spielen.

In Zeiten knapper Ressourcen und stärker aufkommender Unabhängigkeit sind Lagerstätten in einem bedeutenden Bergbauland wie der USA ein absolutes Plus! Steigende Nachfrage und eine sichere Gerichtsbarkeit rücken immer mehr in den Fokus der Investoren!

Revival Gold (WKN: A2H7F3) ist ein echter Coup gelungen! Denn mit der Fusion mit Ensign Minerals kann eines der größten Goldentwicklungsunternehmen der Vereinigten Staaten mit einer verbesserten Plattform für die Goldproduktion durch Haufenlaugung an Brachflächen mit geringen Investitionskosten geschaffen werden!

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Auf Rohstoff-TV und Commodity TV erhalten Sie alle erforderlichen News und Informationen zu den unterschiedlichsten Minenunternehmen in verschiedenen Rohstoffen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA76151P1018