DAX: Stimmung miserabel, Börse performt! Die aktuelle DAX-Analyse

In der Vorwochen-Analyse haben wir auf den bärischen Keil hingewiesen, der sich im Tageschart ausbildet. Die Bullen haben diesen Keil dann, nicht regelkonform, nach oben aufgelöst! Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es in den letzten fünf Handelstagen immer weiter aufwärts ging. Der DAX hat in den letzten sieben Handelstagen keinen Tagesverlust ausgewiesen, die Bilanz ist damit makellos. Mit dem verbindlichen Move über die SMA20 (aktuell bei 18.266 Punkten) hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen.

DAX Rahmenbedingungen:

Zinshoffnungen haben den Aktienmärkten in der zweiten Wochenhälfte deutlich Auftrieb gegeben. Positive Außenhandelsdaten aus China, aber auch die jüngsten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten haben Anleger in der Hoffnung bestärkt, dass es bald zu einer Zinswende in den USA kommen könnte. Die Inflation in Europa ist aktuell nicht so hartnäckig wie in den USA, was dazu führen könnte, dass die EZB vor der Fed mit den Zinssenkungen beginnen könnte. Bereits im Juni spekulieren Investoren auf den ersten Zinsschritt durch die EZB. Auch die britische Notenbank hat in ihrer jüngsten Sitzung eine baldige Zinssenkung in Aussicht gestellt.

Die europäischen Zentralbanken sind damit optimistischer was die Bekämpfung der Inflation angeht als die Fed in den USA. In einigen Handelstagen werden aktuelle Verbraucherpreise veröffentlicht, die Aufschluss darüber geben könnten, ob der Optimismus der Anleger berechtigt ist, was den Zinsschritt der EZB angeht. Übergeordnet plant auch die Fed die Zinsen in diesem Jahr zu senken, wobei der Zeitpunkt noch völlig unklar ist. Die Fed ist nach wie vor unzufrieden, was die Höhe der Inflation angeht. Die Mitglieder des Gremiums haben in den letzten Wochen allerdings unterschiedliche Signale gesendet. Von einer denkbaren Zinssenkung bis zu einer möglichen Erhöhung, sollte die Preissteigerung nicht in die gewünschte Richtung gehen. Es gilt somit die Daten zur Preisentwicklung engmaschig zu überwachen und zu analysieren, da eine Zinssenkung in den USA in diesem Jahr alles andere als ausgemacht ist.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart:

DAILY

***

Mit dem verbindlichen Move über die SMA20 (aktuell bei 18.266 Punkten) hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Solange...

