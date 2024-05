Wochenausblick - Intensive Phase der deutschen Berichtsaison setzt sich fort

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche erwarten wir vor allem spannende Nachrichten aus der Unternehmenswelt, da aktuell vergleichsweise wenig Konjunkturdaten anstehen. Besonders spannend wird dabei die intensive Phase der Berichtsaison deutscher Unternehmen. Die wichtigsten Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Nachdem letzte Woche die Berichtsaison insbesondere in Europa richtig Fahrt aufgenommen hat, bleibt der Montag sowohl unternehmensseitig als auch konjunkturell eher ruhig. Unternehmensseitig meldet die Japanische Softbank Group sowie der japanische Autohersteller Suzuki Motor Ergebnisse für das vierte Quartal. Neben den japanischen Großkonzernen liefert auch das brasilianische Öl-Unternehmen Petrobras die Zahlen. In Deutschland vermelden der Stahlkonzern Salzgitter sowie der Essener Baukonzern Hochtief AG ihre Zahlen. Konjunktureller Natur stehen am Montag keine wichtigen Termine an.















Dienstag:



Der Dienstag verspricht Anlegerinnen und Anlegern einiges. Aus Deutschland gewähren Ihnen mit der Bayer AG, Hannover Rück, Porsche Automobil Holding, Brenntag sowie dem deutschen Rüstungskonzern und High Flyer Rheinmetall gleich fünf Aktien aus dem DAX® einen Blick in die Bücher. Aber auch einige MDAX®-Unternehmen wie Fraport, Nordex, Encavis und TAG Immobilien melden Zahlen für das erste Quartal. Neben den deutschen Werten liefern mit The Home Depot, Alibaba und Charles Schwab einige amerikanische Schwergewichte ebenso Zahlen. Spannend erwartet werden auch die Quartalszahlen des chinesischen Technologiekonzerns Tencent Holdings. Dieser konnte jüngst starke Kursgewinne verzeichnen. Zusätzlich erscheinen zu diesen spannenden Quartalszahlen auch wichtige Daten sowohl aus den USA als auch aus Großbritannien. In Großbritannien stehen um 8 Uhr die Arbeitslosenveränderung- und -quote an sowie in den USA der Verbraucherpreisindex.















Mittwoch:



Am Mittwoch stehen analog zum Dienstag ebenso sehr spannende Quartalsergebnisse - vor allem aus Deutschland - an. Es veröffentlichen Allianz, Merck KGAA, E.ON, RWE, Hapag-Lloyd, Talanx, Commerzbank, TUI, Thyssenkrupp, Freenet sowie Renk Group ihre Quartalszahlen. Aus den USA erwarten Sie die Ergebnisse des US-amerikanischen Telekommunikationskonzern Cisco Systems, des Versicherungsunternehmens Progressive Corporation und des an der Nasdaq® gelisteten chinesischen Internetunternehmens JD.com. Doch die Konjunkturdaten am Mittwoch sind nicht weniger wichtig: China beginnt um 4:00 Uhr morgens mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion. Um 11:00 Uhr wird Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone veröffentlicht. Abschließend erscheinen in den USA vorbörslich um 14:30 Uhr die Einzelhandelsumsätze sowie der Verbraucherpreisindex.















Donnerstag:



In den USA richtet sich der Blick der Wall Street Donnerstag auf die Zwischenberichte der Einzelhandelskette Walmart, dem Anlagenhersteller Applied Materials sowie dem führenden Hersteller für Landtechnik John Deere. Neben den US-Schwergewichten liefern in Deutschland auch die DAX®-Konzerne Siemens und Deutsche Telekom ihre Ergebnisse und schließen damit an die Berichtsaison im europäischen Raum an. Auch weiterhin stehen wenige Konjunkturdaten an. Lediglich in den USA kommen relevante makroökonomische Ereignisse am Donnerstag. Um 15:15 Uhr veröffentlichen die USA das Volumen der Produktion der amerikanischen Industrie für den Monat April (Industrieproduktion).















Freitag:



Da sich die Berichtsaison sich dem Ende zuneigt, bleibt der Freitag auf Seite der Unternehmen eher verhalten. Aus Deutschland vermeldet kein Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal. Mit dem Schweizer Luxusgüterkonzern Compagnie Financière Richemont SA sowie dem französischen Energieversorgungskonzern Engie SA stehen lediglich zwei Quartalsergebnisse namhafter Unternehmen an. Zum Abschluss dieser Handelswoche wird zudem mit dem Verbraucherpreisindex (Kernrate) der Eurozone noch ein wichtiges Maß für die Preisbewegungen im Euroraum veröffentlicht.











