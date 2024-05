EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme

123fahrschule SE: 123fahrschule schließt Kaufvertrag zum Erwerb der FOERST Fahrsimulatoren



12.05.2024 / 12:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die 123fahrschule SE hat einen Vertrag zum Erwerb des langjährigen Herstellers und Entwicklers von Fahrsimulatoren für die Führerscheinausbildung FOERST GmbH in Wiehl abgeschlossen. Der Kaufpreis kann nach Wahl der 123fahrschule SE vollständig oder teilweise in Aktien bezahlt werden.

Köln, 12. Mai 2024 - Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, "Gesellschaft") hat mit den Gesellschaftern der FOERST GmbH in Wiehl einen Anteilskaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile durch die 123fahrschule Holding GmbH abgeschlossen.

Als Pionier in der Fahrsimulation brachte die Foerst GmbH bereits 1976 den weltweit ersten kommerziellen Fahrsimulator auf den Markt. Aufbauend auf ihrer langjährigen Expertise entwickelt und produziert das Unternehmen Simulatoren für PKWs, LKWs und Busse, die sowohl im Inland als auch international für die Fahrausbildung und andere Anwendungen eingesetzt werden.

Die Gesellschaft erwartet, dass im Rahmen der in der Umsetzung befindlichen Novellierung der Fahrschülerausbildungsordnung der Fahrsimulator in Deutschland in Zukunft eine deutlich stärkere Rolle in der Führerscheinausbildung einnehmen wird. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Fahrschulfahrzeuge mit Schaltgetriebe bei allen Herstellern so gut wie nicht mehr verfügbar sind, rechnet die 123fahrschule damit, dass sich die Schaltausbildung zeitnah komplett auf den Simulator verlagern wird. Durch den verstärkten Einsatz von Simulatoren kann die Ausbildung für Schüler in Zukunft insgesamt kostengünstiger, effizienter und schneller werden. Außerdem rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen CO2-Einspareffekt.

Durch die Übernahme und den damit verbundenen direkten Zugriff auf Technologie, Software und Hardware wird die 123fahrschule SE die Investitionsaufwendung für den Roll-Out von Fahrsimulatoren in den eigenen Filialen voraussichtlich deutlich reduzieren können. Außerdem plant die 123fahrschule das Produktportfolio der FOERST GmbH um eigene bei der 123fahrschule bestehende Softwareelemente zu erweitern und das optimierte Produktangebot national und international im Fahrschul- und Bildungsmarkt anzubieten.

Als Gesamtkaufpreis, der noch gewissen Anpassungen unterliegt, wurde ein mittlerer sechsstelliger Betrag vereinbart, der bis Ende 2026 in mehreren Tranchen nach Wahl der 123fahrschule SE vollständig in Aktien der 123fahrschule SE gezahlt werden kann. Die neuen Aktien sollen rechnerisch zu einem börsennahen Ausgabepreis ausgegeben werden. Sofern dies aktienrechtlich nicht möglich ist, ist die 123fahrschule Holding GmbH berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, insbesondere wenn sich der so ermittelte rechnerische Ausgabebetrag der auszugebenden neuen Aktien als unangemessen niedrig herausstellt.

Vorbehaltlich des Eintritts aufschiebender Bedingungen ist geplant, den Erwerb zum 1. Juli 2024 abzuschließen.

Investoren und Interessenten sind zu einem Video-Call am Donnerstag, den 16. Mai 2024, 10:00 UTC+2, mit dem Vorstand eingeladen. Anmeldungen sind auf https://www.123fahrschule.de/investor-relations möglich.

________________________________________________________________________

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Kontakt:

123fahrschuleSE

Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Tel: 0221-177357-60 |ir@123fahrschule.de |www.123fahrschule.de

Mehr Infos unter:www.123fahrschule.de

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf der 123fahrschule SE sowie auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Vorstands der 123fahrschule SE, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der 123fahrschule SE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der 123fahrschule SE (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Die 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, sie ist gesetzlich hierzu verpflichtet.

12.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com