Auf dem Weg zum Silberriesen: Endeavour Silver steht vor einer spannenden Wachstumsphase

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen hat in der letzte Woche seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Dabei wurden die Produktionsprognosen erreicht und ein guter Start ins neue Jahr hingelegt

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold hat neue Allzeithochs erreicht, und wenn dies geschieht, folgen die Silberpreise tendenziell Gold auf ein höheres Preisniveau.

Der Bullenmarkt für Edelmetalle hat begonnen.

Und damit auch die Zeit von Silberproduzenten von guter Qualität.

Endeavour Silver ist einer dieser Silberproduzenten, zu dem wir Ihnen heute ein Update geben möchten. Das Unternehmen hat in der letzte Woche seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Dabei hat Endeavour Silver die Produktionsprognosen erreicht und einen guten Start ins neue Jahr hingelegt:

Höhepunkte des 1. Quartals 2024

Produzierte 1.460.006 Unzen Silber und 10.133 Unzen Gold , also 2,3 Millionen Unzen Silberäquivalent

63,7 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 1.756.094 Unzen Silber und 10.880 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 23,47 $ pro Unze Silber und 2.114 $ pro Unze Gold.

In den drei Monaten stieg der Umsatz um 15 % auf 63,7 Millionen $ (1. Quartal 2023: 55,5 Millionen $).

Endeavour hat 10,2 Millionen US-Dollar an operativem Cashflow

Barmittelbestand von 34,9 Millionen US-Dollar und Working Capital von 56,4 Millionen US-Dollar.

Die Bauarbeiten bei der Mine Terronera liegen voll im Plan: Der Gesamtprojektfortschritt hat über 56% erreicht und das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024.

Im nachfolgenden Video erörtert Dan Dixon, CEO von Endeavour Silver, die Pläne des Unternehmens für zukünftiges Wachstum. Er konzentriert sich auf die Terronera-Mine, die sich auf halbem Weg zum Bau befindet und voraussichtlich die Produktion verdoppeln und die Kosten halbieren wird.

Terronera-Mine: Transformationsprojekt für Endeavour Silver

Die Terronera-Mine gilt als das Projekt, das Endeavour Silver in eine neue Ära führen wird. Mit der Fertigstellung der Mine wird eine Verdoppelung der Produktion und eine Halbierung der Kosten erwartet, was eine erhebliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bedeutet.

Quelle Unternehmenspräsentation

Das Terronera-Projekt steht im Mittelpunkt der Strategie von Endeavour Silver, seine Produktionskapazitäten signifikant zu erweitern und gleichzeitig die Kosten drastisch zu reduzieren. Dieses Projekt verspricht, ein Wendepunkt für das Unternehmen zu sein.

Wirtschaftliches Potenzial und niedrige Kosten

Die prognostizierte Produktion von 7 Millionen Unzen Silberäquivalent in den ersten vier Jahren und ein bemerkenswert niedriges Kostenniveau heben das Terronera-Projekt in die Riege der kosteneffizientesten Silberminen weltweit. Der innovative Ansatz, Goldproduktion zur Deckung der Silberförderkosten zu nutzen, positioniert das Projekt einzigartig im Markt.

Die Bauarbeiten am Terronera-Projekt schreiten zügig voran mit dem Ziel, die kommerzielle Produktion im Jahr 2025 aufzunehmen. Die Investition von 270 Millionen US-Dollar in den Bau dieses Projekts unterstreicht das Vertrauen von Endeavour Silver in dessen Erfolgspotenzial. Bislang konnte das Entwicklerteam bedeutende Fortschritte erzielen, was die Fertigstellung des Projekts innerhalb des geplanten Zeitrahmens und Budgets wahrscheinlich macht.

Die bereits nachgewiesene Lebensdauer von zehn Jahren, gepaart mit der Möglichkeit, durch weitere Exploration die Ressourcenbasis zu erweitern, spricht für die langfristigen Perspektiven des Terronera-Projekts. Dieses Projekt ist nicht nur für die zukünftige Produktion von Endeavour Silver von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die nachhaltige Senkung der Gesamtkosten, was das Unternehmen in eine vorteilhafte Position im Vergleich zu seinen Wettbewerbern bringt.

Der Bau der Terronera-Mine ist bereits weit fortgeschritten, mit einem Fertigstellungsgrad von über 56% per Ende März.

Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2024 geplant, mit dem Beginn der kommerziellen Produktion im Januar 2025.

Weitere Wachstumspotenziale: Das Pitarrilla-Projekt

Nach Terronera plant Endeavour Silver, sein Portfolio durch die Entwicklung weiterer Projekte zu stärken. Pitarrilla steht dabei im Fokus der nächsten Entwicklungsphase.

Pitarrilla, eines der größten unerschlossenen Silberprojekte der Welt, und es wird voraussichtlich einer der wichtigsten Eckpfeiler des langfristigen Wachstumsprofils von Endeavour sein.

Das Ziel, sich als führender Silberproduzent zu etablieren, bleibt bestehen. Pitarrilla könnte als nächstes Projekt den Weg dorthin ebnen, mit dem Ziel, die Produktion auf 25 Millionen Unzen Silberäquivalent zu steigern. Parral wird parallel dazu weiter erkundet und entwickelt, um das langfristige Wachstum zu sichern.

Pitarrilla ist ein großes unerschlossenes Silber-, Blei- und Zinkprojekt, das 160 Kilometer nördlich von Durango City im Norden Mexikos liegt. Das Projekt liegt in der Gemeinde Santa María del Oro und Indé am Osthang der Sierra Madre Occidental. In Durango sind mehrere Minen in Betrieb, darunter auch die Guanacevi-Mine von Endeavour Silver, die seit 2005 in Betrieb ist:

Vor der Übernahme durch Endeavour war Pitarrilla im Besitz von SSR Mining Inc. (NASDAQ/TSX: SSRM; ASX: SSR).

Endeavour Silver veröffentlichte nach Abschluss der Akquisition eine erste Mineralressourcenschätzung für das Pitarrilla-Projekt und reichte einen technischen Bericht ein, der von SGS Geological Services erstellt wurde.

Übernommen von SSR Mining, zeichnet sich Pitarrilla durch beeindruckende Vorräte aus, die in zwei Machbarkeitsstudien untersucht wurden. Die Studien betrachten sowohl Tagebau- als auch Untertagebetriebe, wobei letztere besonders interessant für Endeavour Silver sind, da das Unternehmen in dieser Art des Bergbaus erfahren ist.

Die gesamten angezeigten Mineralressourcen (Tagebau und Untertagebau) bei Pitarrilla belaufen sich auf 158,6 Millionen Tonnen und enthalten 491,6 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 96,4 Gramm pro Tonne (gpt) und 1,1 Milliarden Pfund (Pfund) Blei (Pb) mit einem Gehalt von 0,31 %, 2,6 Milliarden Pfund Zink (Zn) mit einem Gehalt von 0,74 % für insgesamt 693,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) mit einem Gehalt von 136 g/t.

Die abgeleitete Mineralressource (Tagebau und Untertagebau) beläuft sich auf insgesamt 35,4 Millionen Tonnen mit 99,4 Millionen Unzen Ag mit einem Gehalt von 87,2 g/t, 281 Millionen Pfund Pb mit einem Gehalt von 0,36 % und 661 Millionen Pfund Zink mit einem Gehalt von 0,85 %, also insgesamt 151,2 Millionen Unzen AgÄq mit einem Gehalt von 132,7 g/t .

Das Unternehmen plant, den aus Terronera generierten Cashflow gezielt für das Pitarrilla-Projekt zu verwenden. Die historischen Studien des Vorgängerunternehmens schätzen die Baukosten auf etwa 400 Millionen Dollar, obwohl eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsprüfung noch aussteht.

Das Projekt zielt darauf ab, jährlich etwa 7 bis 8 Millionen Unzen Silberäquivalent zu produzieren, wobei 60% der Einnahmen aus Silber und der Rest aus Basismetallen stammen wird. Dies würde eine wichtige Ergänzung zum aktuellen Produktionsmix von Endeavour Silver darstellen.

Angesichts der Fertigstellung von Terronera bis Ende 2024 plant Endeavour Silver, das Entwicklungsteam anschließend für Pitarrilla einzusetzen, mit dem Ziel, bis 2028 mit der Produktion zu beginnen. Dieser Zeitplan unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für Wachstum.

Endeavour Silver steht vor einer spannenden Wachstumsphase

Mit Terronera und Pitarrilla als Schlüsselprojekten. Die strategische Kapitalallokation und die sorgfältige Planung dieser Projekte zeigen das Potenzial von Endeavour Silver, seine Position als führender Silberproduzent weiter auszubauen.

Mit einem aktuellen Cash-Bestand von etwa 35 Millionen US-Dollar und dem operativen Cashflows von 10 Millionen US-Dollar, die die Entwicklung des Terronera-Projekts unterstützen, hat Endeavour Silver eine solide finanzielle Grundlage. Die Finanzierung der verbleibenden Kosten für Terronera wird durch Bankkredite abgedeckt, was das Vertrauen in die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts widerspiegelt.

Die strategische Ausrichtung auf die Inbetriebnahme von Terronera und die Entwicklung von Pitarrilla positioniert Endeavour Silver günstig im Wettbewerb. Die Erwartung eines gesteigerten Produktionsvolumens bei gleichzeitiger Kostensenkung deutet auf eine vielversprechende Zukunft für das Unternehmen hin.

Der Bullenmarkt für Edelmetalle hat begonnen. Wenn Sie neu in diesem Marktsektor sind, wäre Endeavour Silver einer dieser Silberproduzenten von guter Qualität, der das Potential hat zu einem führenden Silberproduzenten zu werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.edrsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde am 11. Februar 2024 durch die Orange Unicorn Ltd. erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn Ltd. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Endeavour Silver wurden Verfasser und Herausgeber entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,XD0002746952