Mit Datenkompetenz kann jeder Karriere machen, meint t3n-Gastautor Benjamin Aunkhofer. Warum er das so sieht und was es aus seiner Sicht für die Data-Literacy braucht, erklärt er hier. Wir leben in einer Ära von Big Data, in der enorme Mengen an Informationen ständig generiert und verarbeitet werden. Für nahezu alle Herausforderungen, die Unternehmen im turbulenten Marktumfeld haben, lassen sich Lösungswege unter Einsatz von Datenanalysen oder KI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...