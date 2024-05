Nach jüngsten Entwicklungen am Aktienmarkt zeigt sich die Novavax-Aktie in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung. Trotz eines gemeldeten höheren Quartalsverlusts als erwartet und eines Umsatzrückgangs gegenüber den Schätzungen, konnte Novavax nach der Ankündigung einer milliardenschweren Vereinbarung mit einem großen französischen Pharmakonzern einen Anstieg von 125% verzeichnen. Diese Kooperation, die mit einer sofortigen Zahlung und zukünftigen Meilensteinzahlungen verbunden ist, gilt als Wendepunkt für den Biotech-Unternehmer und soll die Herausforderungen beim Vertrieb des Covid-Impfstoffs in der Saison 2023/2024 mindern. Die Zusammenarbeit ermöglicht es dem Unternehmen, auf die etablierten Vertriebswege des Pharmariesen zurückzugreifen, was die Marktchancen insbesondere für den Covid-19-Impfstoff und eine kombinierte Covid-19/Grippe-Impfung erhöht. Darüber hinaus sichert die [...]

