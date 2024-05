© Foto: Sven Hoppe - Sven Hoppe / dpa



In den letzten Handelstagen legte der Goldpreis wieder zu. Das Rekordhoch kommt in greifbare Nähe. Der anstehende US-Verbraucherpreisindex könnte die Karten jedoch noch einmal neu mischen.Wurde das Ende der Konsolidierung eingeläutet? Am Donnerstag (09. Mai) sprang Gold wieder an. Das Edelmetall legte deutlich zu und löste sich hierbei von den 2.300 US-Dollar. Dieser Preisbereich hatte sich in den letzten Tagen und Wochen der Konsolidierung als zuverlässiger Boden etabliert. Maßgeblichen Anteil daran, dass Gold wieder Fahrt aufnehmen konnte, hatten die am Donnerstag in den USA veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die vermeldeten 231.000 Erstanträge lagen …