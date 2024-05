TEL AVIV (dpa-AFX) - Am Vorabend des israelischen Gedenktags für getötete Soldaten und Terroropfer haben die Angehörigen der 38 getöteten Geiseln in Gewalt der islamistischen Hamas ein würdiges Begräbnis für ihre Toten gefordert. Die Hinterbliebenen hätten kein Grab, an dem sie Ihrer Liebsten gedenken können, sagte Nirit Alon, die Lebensgefährtin eines Mannes, der getötet worden war. "Wir verlangen eine Grabstätte für unseren Sohn, um einen Abschluss zu finden und mit dem nächsten Kapitel unseres traurigen Lebens fortfahren zu können", sagten Hagit und Ruby Chen, die Eltern von Itay Chen, am Samstag.

Mosche Ahimas, Vater des getöteten Tomer Ahimas, forderte die Regierung auf, "die Lebenden und die Toten zurückzubringen." Am Gedenktag werde seine Familie an einem leeren Grab stehen. "Statt Tomer ist darin Erde des Kibutz Nirim, die mit seinem Blut getränkt ist."/czy/DP/he