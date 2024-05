Hamburg - Der FC St. Pauli spielt in der kommenden Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Kiezkicker setzten sich am vorletzten Zweitliga-Spieltag 3:1 gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück durch und können somit nicht mehr von den Aufstiegsrängen verdrängt werden.



