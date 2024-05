ZÜRICH (dpa-AFX) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr betonte in einem Gespräch mit "NZZ" (Samstagausgabe) die Bedeutung von Swiss als Aushängeschild des Konzerns und versprach eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Trotz der positiven finanziellen Entwicklung von Lufthansa im vergangenen Jahr gebe es Herausforderungen wie unzufriedene Kunden und Mitarbeiter, Streiks und die Unsicherheit bezüglich der ITA-Übernahme.

Spohr sagte, dass die Kundenzufriedenheit durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt worden sei, darunter Personalmangel, Lieferprobleme und fehlende Ersatzteile. "Unsere gesamte Branche leidet noch immer unter einigen Long-Covid-Effekten", sagte der Manager. Er betonte jedoch, dass die Einführung neuer Bordprodukte wie "Allegris" und "Swiss Senses" die Zufriedenheit steigern werde.

Swiss war laut Spohr im vergangenen Jahr die zuverlässigste Fluggesellschaft in Europa, jedoch habe es Probleme mit der Pünktlichkeit gegeben, an denen gearbeitet werde. Lufthansa strebe eine Verbesserung des Net Promoter Scores (NPS) an und plane langfristig, diesen Wert zu steigern. Trotz hoher Streikkosten und anderen Herausforderungen betonte Spohr die Bedeutung von Tariffrieden und langfristigen Lösungen.

Die Entscheidung über den neuen Chef von Swiss solle vor dem Ausscheiden von Dieter Vranckx fallen. Spohr betonte die Autonomie von Swiss innerhalb des Konzerns und unterstrich die Bedeutung von Entscheidungen, die über die Drehkreuze hinweg getroffen würden. Die mögliche Übernahme von ITA würde die globale Marktposition stärken und die Wachstumsstrategie von Lufthansa unterstützen./kw/AWP/he