LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Söder:

"Die Bilderflut des Markus Söder - mit Erdbeereis, vor dem Trevi-Brunnen, auf der Spanischen Treppe - zeigt aber einmal mehr, dass es ihm vor allem um die Selbstinszenierung geht. Und wer an seinem Image arbeitet, der will die eigene Popularität steigern. Dabei weiß der CSU-Chef, dass seine Chancen auf die Kanzlerkandidatur der Union verschwindend gering sind. Spricht man CDU-Politikerinnen und -Politiker auf eine mögliche Kanzlerkandidatur Söders an, schütteln die meisten vehement den Kopf./yyzz/DP/he