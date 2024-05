MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Eurovision Song Contest:

"Der ESC, wie wir ihn in den chaotischen Tagen von Malmö erlebt haben, war nicht das friedlich-fröhliche Musikfest, das es so gerne wäre, das politische Weltgeschehen hat die Veranstaltung überschattet. Vom Motto "United by Music" war nichts zu spüren, stattdessen beteiligten sich auch einige Teilnehmer und Punkte-Präsentatoren an Hetze und Hass. (...) Ein unwürdiges, scharf zu verurteilendes Schauspiel - scheinheilig von all jenen, die dies unterstützen, gleichzeitig aber in der ESC-Blase nach Liebe und Frieden rufen. (...) Der ESC will das Politische fernhalten - das ist nicht gelungen. Und wird auch nicht mehr gelingen."/yyzz/DP/he