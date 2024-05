Rund drei Wochen früher als in den letzten Jahren startet die heimische Erdbeersaison im Burgenland. Bedingt durch die überdurchschnittlich warmen Temperaturen in den letzten Wochen konnten die rund 40 burgenländischen Erdbeerbäuerinnen und Erdbeerbauern bereits mit der Erdbeerernte beginnen und die Burgenländer:innen können sich wieder an regionalen Erdbeeren...

Den vollständigen Artikel lesen ...