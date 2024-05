In dem Jahr 2023 verzeichnete Peru einen bemerkenswerten Anstieg der Ingwer-Exporte auf 127,8 Millionen USD, was einem Wachstum von 79 % im Vergleich zu dem Vorjahr entspricht, wo es 63.080.000 USD waren, so die Daten des Global Economy and Business Research Center der Vereinigung der Exporteure von Peru (CIEN-ADEX), berichtet Fructidor.com. Ingwer hat sich als eines der erfolgreichsten...

