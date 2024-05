In den letzten fünf Jahren gab es Veränderungen in dem Handelspanorama, wo Länder wie Südafrika und Ägypten ihre Position in Europa "auf Kosten der spanischen Zitrusproduktion" gestärkt haben, so ein Artikel von castellonplaza.com. Bildquelle: Pixabay Die Verkäufe spanischer Orangen im Ausland sind seit 2019 um 30 % gesunken und ihr Anteil in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...