CECONOMY konkretisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 Die CECONOMY AG ("CECONOMY") konkretisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24. Erwartet wird nun ein bereinigtes EBIT im Bereich von 290 bis 310 Mio. Euro. Damit übertrifft CECONOMY die aktuelle Einschätzung der Analystenerwartungen von 273 Mio. Euro*. Zu dieser Steigerung soll insbesondere das Segment West-/Südeuropa beitragen. Bislang erwartete CECONOMY eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT, die aus den Segmenten DACH und West-/Südeuropa resultieren sollte. Für den währungs- und portfoliobereinigten Gesamtumsatz erwartet CECONOMY weiterhin einen leichten Anstieg über alle Segmente hinweg. Die Prognose erfolgt vor Portfolioveränderungen und ohne Berücksichtigung von Ergebniseffekten aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen. Ebenfalls unberücksichtigt sind Bilanzierungseffekte aus der Anwendung des IAS 29 im hyperinflationären Land Türkei. Nicht enthalten sind unregelmäßig wiederkehrende Sachverhalte insbesondere im Zusammenhang mit der Vereinfachung und Digitalisierung von Zentralstrukturen und Prozessen sowie der Änderung von rechtlichen Rahmenbedingungen. Im zweiten Quartal 2023/24 hat CECONOMY auf Basis vorläufiger Zahlen ein währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum von 6,5 Prozent (flächenbereinigt +5,1 Prozent) erzielt. Dies führte im ersten Halbjahr 2023/24 zu einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatzwachstum von 4,8 Prozent (flächenbereinigt +3,9 Prozent). Für das bereinigte EBIT trug das zweite Quartal erwartungsgemäß mit 5 Mio. Euro und einem Anstieg von +26 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu dem Halbjahreswert von 253 Mio. Euro bei. Das bereinigte EBIT lag daher im ersten Halbjahr um 43 Mio. Euro über dem Vorjahreswert und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Die detaillierten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023/24 werden wie geplant am 15. Mai 2024 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht. Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 (vgl. Seite 33-37) unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.ceconomy.de/media/ceconomy_geschaeftsbericht_2022_23_1.pdf Mitteilende Person: Fabienne Caron, VP Head of Investor Relations, CECONOMY AG *Median aus Schätzungen von 7 Analysten



