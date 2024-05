News von Trading-Treff.de Starker Mai für den DAX mit Gewinnserie und Allzeithochs - wird das Tempo gehalten? Trading-Ideen zum Montag 13.05.2024 Altes Hoch war keine Bremse Das Video zur Analyse findest Du hier: In der letzten Morgenanalyse vor dem Feiertag am 08.05.2024 hatten wir auf den geringen Abstand zum Allzeithoch mit diesem Chartbild verwiesen (Rückblick): Der Feiertag war an der Börse ein Handelstag und brachte einen weiteren Schub auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...