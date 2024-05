DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy hat seine Gewinnprognose dank gut laufender Geschäfte in West- und Südeuropa präzisiert. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn werde im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) ein Anstieg auf 290 bis 310 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Bislang hatte Ceconomy nur eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Aussicht gestellt. 2022/23 war das operative Ergebnis um rund 17 Prozent auf 243 Millionen Euro gestiegen. Mit der neuen Prognose liegt Ceconomy über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Diese hatten nach Angaben des Unternehmens einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von 273 Millionen Euro auf dem Zettel. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - weiter mit einem leichten Anstieg über alle Segmente hinweg./zb/jha/