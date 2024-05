Nach einer sehr starken Vorwoche zeichnen sich im DAX am Montag zunächst keine weiteren Rekorde ab. Der heimische Leitindex bleibt damit vorerst unter seinem Höchststand vom Freitag bei gut 18.845 Punkten, mit dem er in der Vorwoche zeitweise über 4,5 Prozent gewonnen hatte. Wichtige US-Daten werfen ihre Schatten voraus. Asiens Börsen starteten verhalten in die neue Handelswoche, die noch einmal von der Berichtssaison geprägt wird. Ganz wichtig werden auch die US-Inflationsdaten am Mittwoch als ...

