DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig verändert - Mazda sehr schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mit leichten Abgaben. Die Anleger hielten sich mit Blick auf wichtige US-Preisdaten zu Wochenmitte etwas zurück, heißt es. Von der Wall Street kamen positive Impulse. Hier hatten die Börsen ihren jüngsten Aufwärtskurs mit leichten Aufschlägen fortgesetzt, gestützt von anhaltenden Zinssenkungshoffnungen.

Die Börse in Tokio gibt leicht um 0,4 Prozent nach auf 38.065 Punkte. Die Anleger warteten auf weitere Quartalszahlen, so Marktteilnehmer. Shionogi hat seine Zahlen im Verlauf vorgelegt, der Kurs das Pharmaunternehmens hat darauf ins Plus gedreht und gewinnt 1,3 Prozent. Subaru rutschen nach den Geschäftszahlen um 4,6 Prozent ab. Bereits am Freitag nachbörslich hatten Mazda und Honda berichtet. Deren Kurse verlieren über 5 Prozent bzw. gewinnen 1,4 Prozent.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent zu und erholt sich damit wieder von leichten Abschlägen zu Handelsbeginn. Auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite leicht um 0,1 Prozent nach. Neue Preisdaten sorgen kaum für Impulse. Dass die chinesischen Verbraucherpreise im April den dritten Monat in Folge zugelegt haben ist ein leicht positives Signal, was die Konjunktur in China betrifft. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings sank zugleich der Erzeugerpreisindex mit 2,5 Prozent stärker als mit 2,2 Prozent geschätzt.

Das chinesische Finanzministerium hat indessen angekündigt, dass es am Freitag mit dem Verkauf der ersten Tranche von ultralangen Staatsanleihen im Wert von insgesamt umgerechnet etwa 138 Milliarden Dollar beginnen wird. Die Mittel sollen u.a. zur Unterstützung der Wirtschaft verwendet werden.

Unter den Einzelwerten steigen in Shenzhen Mango Excellent Media um 12,2 Prozent, nachdem die Live-Show "Singer 2024" des Medienunternehmens am Wochenende Rekordeinschaltquoten erzielte.

In Südkorea gibt der Kospi 0,4 Prozent nach. Die Aktie des Speicherchiphersteller SK Hynix legt um 1,3 Prozent, nachdem der Finanzminister des Landes erklärt hat, dass er staatliche Hilfen von mehr als 10 Billionen Won für die Chipindustrie vorbereite.

Auch die Börse in Sydney gibt leicht um 0,4 Prozent nach. Dass Ansell sein Aktienrückkaufprogramm aufstocken will, bewegt den Kurs des Schutzhandschuhherstellers kaum.

May 13, 2024

