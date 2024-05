Frankfurt - Der Euro ist am Montag nahezu unbewegt in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0771 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro kaum verändert und wird aktuell zu 0,9769 nach 0,9763 Franken am Freitagabend gehandelt. Auch der Dollar zeigt sich bei 0,9066 nach 0,9063 Franken relativ stabil. Der Wochenbeginn dürfte eher ruhig ausfallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...