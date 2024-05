Britische Zeitungsgruppen befürchten, dass ein geplantes Tool zum Blockieren von Anzeigen, welches als "Web Radierer" in der Safari-Browsersoftware von Apple integriert werden soll, die finanzielle Nachhaltigkeit des Journalismus gefährdet. Diese KI-basierte Privatsphärefunktion, die in das nächste iOS 18 Software-Update aufgenommen wird, könnte digitale Einnahmequellen für Medienschaffende signifikant beeinträchtigen. Zudem wurden Bedenken geäußert, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur selektiven Entfernung oder Veränderung von Artikelinhalten die redaktionelle Verantwortung untergraben könnte. Um die potenziellen Auswirkungen zu erörtern, forderten Branchenverbände ein Treffen mit Apple. Gleichzeitig schreitet Apple voran, um die KI-Technologie von OpenAI in seine Geräte zu integrieren, unter anderem in das kommende iPhone-Betriebssystem iOS 18. Die Zusammenführung [...]

Hier weiterlesen