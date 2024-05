Krypto News: Altcoin-Saison kommt! Experte empfiehlt Top 20 Altcoin

In den letzten sieben Tagen gab es erneut einen deutlichen Rückgang der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Während Bitcoin rund 5 Prozent leichter notiert, fällt Ethereum um 8 Prozent in einer Woche. Noch stärker unter die Räder kamen ausgewählte Altcoins wie Dogecoin, Avalanche, Internet Computer oder dogwifhat, die allesamt auf Wochensicht über 15 Prozent verlieren.

With bearish sentiment high, crypto markets have continued to slip over the past week. Overall, the market has dropped -3.6%, and volume is -27% lower than the previous week. $TON, $KAS, $RUNE, and $AKT have kept traders hopeful. https://t.co/E6b2DtmAxI pic.twitter.com/VoiCJk1ymh - Santiment (@santimentfeed) May 13, 2024

Die jüngsten Santiment-Daten deuten darauf hin, dass bei hohem bearischem Sentiment die Kryptomärkte in der vergangenen Woche weiterhin abverkauft werden. Die Krypto-Community ist skeptisch, Euphorie und Gier sind verschwunden. Insgesamt ist der Markt um 3,6 Prozent in diesem Zeitraum gesunken, das Handelsvolumen lag um 27 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Das Interesse an Kryptos nimmt aktuell ab.

Der Kryptomarkt bleibt also im Mai 2024 angeschlagen - eine ausgesprochene Trendwende erleben wir noch nicht und viele Kryptowährungen konsolidieren bestenfalls. Doch kommt jetzt die Trendwende? Experten sehen immer mehr Anzeichen auf eine Altcoin-Saison, während ein führender Krypto-Analyst insbesondere bei einem Top 20 Altcoin eine Kaufchance identifiziert.

Neue Altcoin-Saison? Das spricht dafür

Eine Altcoin-Saison beschreibt zunächst einmal einen Zeitraum auf dem Kryptomarkt, in dem Altcoins - alle Kryptowährungen außer Bitcoin - signifikant an Wert gewinnen und oft bessere Renditen als Bitcoin selbst erzielen. Dies geschieht meist, wenn Investoren ihr Kapital aus Bitcoin umschichten, um höhere Gewinne in anderen digitalen Währungen zu suchen.

Eine neue Altcoin-Saison könnte nun also unmittelbar bevorstehen, angetrieben durch die historische Tendenz, dass bei hoher Bitcoin-Dominanz eine Rotation hin zu Altcoins stattfindet. Aktuell liegt die Marktdominanz bei mehr als 57 Prozent. Hier halten Analysten ein Verlaufshoch für wahrscheinlich. Da die Bitcoin-Dominanz weiterhin wöchentlich ansteigt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung hin zu Altcoins. Investoren neigen dazu, antizyklisch zu handeln und suchen nach unterbewerteten Möglichkeiten in Altcoins, wenn Bitcoin eine starke Marktposition innehat. Diese zyklische Rotation kann dann wiederum eine Aufschwungphase für Altcoins einleiten.

The Bitcoin dominance has still peaked at 57.50%, and the chances are increasing week after week. pic.twitter.com/l9xoo4N41y - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 12, 2024

Ein Anstieg der Geldmenge M2, die Bargeld, Einlagen und leicht zugängliche Sparformen umfasst, kann ebenfalls bullische Auswirkungen auf Kryptowährungen und insbesondere Altcoins haben. Wenn Zentralbanken erneut Geld drucken und die Geldmenge erhöhen, resultiert dies oft in einer Abwertung der Kaufkraft traditioneller Währungen. Investoren suchen dann nach alternativen Anlagemöglichkeiten, um ihr Kapital vor Inflation zu schützen und werden allgemein risikobereiter. Es steht schlichtweg mehr Liquidität zur Verfügung. Dies fördert Kapitalflüsse in den Krypto-Markt und wird regelmäßig höhere Bewertungen bedingen.

Money printers are starting up - can you hear the hummm? pic.twitter.com/0rUtmXhpU9 - MartyParty (@martypartymusic) May 13, 2024

Kaufchance bei Chainlink: Jetzt LINK kaufen?

Doch welche Altcoins sind jetzt kaufenswert? Schließlich gibt es nach Daten von CoinMarketCap mittlerweile über 2 Millionen Coins und Token. Der führende Krypto-Analyst Ali Martinez hat hier eine klare Meinung und identifiziert eine spannende Gelegenheit bei LINK.

Denn der TD Sequential Indikator im wöchentlichen Chart von Chainlink hat ein Kaufsignal ausgelöst. Dies deute darauf hin, dass der Preis von LINK möglicherweise eine Aufwärtsbewegung erleben könnte, die ein bis vier Wochen andauern kann. Der TD Sequential ist ein technischer Indikator, um Wendepunkte in der Preisentwicklung zu identifizieren, indem er aufeinanderfolgende Preissteigerungen oder -rückgänge zählt, um potenzielle Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten aufzuzeigen. Hier gab es jetzt ein Buy-Signal für LINK.

The TD Sequential presents a buy signal on the Chainlink weekly chart, indicating that $LINK could experience an upswing lasting one to four weeks. pic.twitter.com/3gab4AAwcb - Ali (@ali_charts) May 12, 2024

Zuletzt lief es für Chainlink nicht wirklich gut. In der letzten Woche fiel LINK um rund 10 Prozent und vom Verlaufshoch musste Chainlink weit mehr als 40 Prozent abgeben. Denn im März erreichte LINK bereits 22 US-Dollar. Aktuell konsolidiert Chainlink erneut bei 13 US-Dollar.

Fundamental könnte das Jahr 2024 ebenfalls Wachstum und Adoption für LINK bereithalten. Denn Chainlink hat sich weit über seine ursprünglichen Funktionen als bloßes Oracle-Netzwerk hinaus entwickelt und ist mittlerweile eine zentrale Säule der Krypto-Infrastruktur. Durch die Expansion in Web3-Dienste, einschließlich fortschrittlicher Datenverarbeitung und Cross-Chain-Interoperabilität, spielt Chainlink eine wichtige Rolle in der Vernetzung traditioneller Finanzsysteme mit dezentralen Finanzen.

Folgt die Meme-Coin-Saison? WienerAI explodiert auf 1,6 Mio. $

Während einer Altcoin-Saison nimmt die Risikobereitschaft der Investoren typischerweise zu, da das Streben nach hohen Renditen in den Vordergrund rückt. In solchen Phasen erleben oft auch Meme-Coins, die durch virale Trends und soziale Medien getrieben werden, eine erhöhte Nachfrage. In der nächsten Altcoin-Saison ist damit zu erwarten, dass die Trends, die bereits in der aktuellen Marktphase populär waren, erneut aufgegriffen werden. Meme-Coins und Künstliche Intelligenz waren die Krypto-Trends im ersten Halbjahr 2024 - gut möglich, dass der Markt erneut derartige Projekte bevorzugt behandelt.

WienerAI tritt im Mai 2024 damit als ein spannendes Krypto-Projekt in Erscheinung, das die Leichtigkeit eines Meme-Coins mit der innovativen Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) verknüpft. Damit dürfte WienerAI genau in die aktuelle Marktphase passen und in der nächsten Meme-Coin-Saison profitieren.

Direkt zum WienerAI Presale

WienerAI setzt nämlich fortschrittliche KI ein, um Krypto-Investitionsentscheidungen durch präzise Marktanalysen zu unterstützen, bietet den Nutzern fundierte Handelsempfehlungen und ermöglicht einen effizienten Wechsel zwischen verschiedenen dezentralisierten Börsen über eine intuitive und gebührenfreie Plattform. Weitere Features sollen folgen - alles ist darauf ausgerichtet, um laut Website den fortschrittlichen KI-Trading-Bot für private Nutzer zu kreieren.

In den ersten Tagen seines Presales sammelte WienerAI schnell über 1,5 Millionen US-Dollar. Früh-Investoren können WAI noch 24 Stunden zum aktuellen Preis kaufen. Dann wird die nächste Preissteigerung direkt Buchgewinne für Early-Adopter bringen. Ferner liegt die aktuelle Staking-Rendite bei rund 600 Prozent APY. Es gibt also mehrere Gründe, warum sich Anleger im Mai 2024 mit WienerAI als heißen Coin für die nächste Altcoin-Saison beschäftigen.

Direkt zum WienerAI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.