Ist die Korrektur, welche im April in den USA begonnen hat, nun erstmal vorbei? Und sind die Bullen wieder zurück? Außerdem für Spannung sorgen die am kommenden Mittwoch erwarteten US-Konsumentenpreise. Derweil sieht es beim DAX sehr positiv aus. Wie sich der DAX und die US-Märkte in dieser Woche entwickeln könnten, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

